Drei Fahrradfahrer bei Unfällen mit Autos in Leipzig verletzt

Leipzig. Bei Unfällen sind am Donnerstag und Freitag im Leipziger Stadtgebiet insgesamt drei Fahrradfahrer verletzt worden, zwei mussten im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei ereignete sich der erste Unfall am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr. Eine 26-Jährige war mit ihrem Auto auf der Zeumerstraße in Schönefeld unterwegs und wollte nach links auf die Volbedingstraße abbiegen. Dabei erfasste sie eine 44-jährige Radlerin, die stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beträgt rund 700 Euro.

Ein weiterer Unfall passierte am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Querstraße im Leipziger Zentrum, dort wurde ein 33-Jähriger verletzt. Der Fahrradfahrer war stadteinwärts unterwegs und wollte an einem stehenden Lastwagen vorbeifahren. Doch der 48-jährige Fahrer hatte den Radler im Spiegel nicht gesehen und öffnete die Tür. Der 33-Jährige wurde an der Schulter getroffen, stürzte und verletzte sich am Gesäß. Er musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand in Sachschaden von rund 250 Euro.

Autofahrer stößt mit 29-Jähriger zusammen

Zu einem dritten Unfall kam es schließlich in der Nacht zu Freitag in der Erich-Zeigner-Allee in Plagwitz. Gegen 3.30 Uhr missachtete ein 48-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin. Die 29-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Später stellte sich heraus, dass sie betrunken war und einen Atemalkoholwert von 1,24 Promille aufwies. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die jeweiligen Auto- beziehungsweise gegen den Lastwagenfahrer.

luc