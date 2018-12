Leipzig

Montagnachmittag kam es in Leipzig zu mehreren Unfällen, bei denen drei Radfahrer stürzten und verletzt wurden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 16.45 Uhr übersah auf der August-Bebel-Straße eine 29-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen einen Radfahrer. Die beiden stießen zusammen, der 36-jährige Radler stürzte und verletzte sich. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Ähnlich spielte sich um 16.30 Uhr ein Unfall in der Dessauer Straße in Eutritzsch ab. Ein 30-jähriger Autofahrer bog nach rechts auf die Wittenberger Straße ab und übersah dabei einen 22 Jahre alten Radler. Die beiden stießen zusammen, der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen beide Autofahrer.

Um 15.30 Uhr geriet in der Rubensstraße in Reudnitz-Thonberg eine 20-Jährige auf der nassen Straße mit ihrem Rad in eine Bahnschiene. Dabei stürzte sie und verletzte sich schwer. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über das auf dem Boden liegende Fahrrad.

Von soa