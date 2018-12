Leipzig

Bei zwei Unfällen in Leipzig am Dienstag sind insgesamt drei Fußgänger leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am Nachmittag wurde ein neunjähriges Mädchen angefahren, das gegen 16.15 Uhr über die Püchauer Straße in Sellerhausen rannte. Sie übersah ein Auto, das aus Norden kam. Der 55-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die leichten Verletzungen der Neunjährigen wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

Am Abend gegen 22.30 Uhr kam es zu einem weiteren Zusammenstoß, als zwei Frauen von 68 und 75 Jahren die Karl-Tauchnitz-Straße bei Grün überqueren wollten. Dabei wurden sie von einem 35-jährigen Autofahrer angefahren, der nach links in die Harkortstraße abbiegen wollte. Beide Frauen wurden leicht verletzt, eine der beiden wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Karl-Tauchnitz-Straße wurde in Richtung Westplatz für ungefähr eine Stunde gesperrt. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

thiko