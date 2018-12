Leipzig

Drei Männer wollten in der Nacht zu Freitag im Leipziger Stadtteil Wahren einen Einbruch verhindern und die Täter selbst auf frischer Tat ertappen. Laut Polizeiangaben zeigen die Aufnahmen einer Überwachungskamera wie ein Unbekannter in Sturmhaube einen Garagenhof am vorherigen Tag auskundschaftete. Der Garagenbesitzer verabredete sich daraufhin mit zwei Helfern, um sein Hab und Gut zu beschützen.

Ihrem Plan nach sollten zwei von ihnen in der Garage auf die Eindringlinge warten, während der Garagenbesitzer außerhalb des Geländes in seinem Wagen den Tätern auf der Lauer lag. Gegen 22 Uhr kehrten die Einbrecher wie erwartet zum Tatort zurück. Als die beiden Komplizen des Garagenbesitzers Schritte über sich vernahmen, verständigten sie den wartenden 46-Jährigen in seinem PKW.

In Rächermanier werden die Täter gestellt

Der 29- sowie der 35-Jährige kamen daraufhin in Rächermanier aus ihrem Versteck, um die Eindringlinge zu überraschen. Vermummt und dunkel gekleidet sprangen diese vom Dach, um ihre Kontrahenten mit einem Werkzeug zu bedrohen. Als die Eindringlinge über den Zaun kletterten, um zu fliehen, wartete bereits der Garagenbesitzer in seinem Wagen auf die Täter. Er richtete seine Schweinwerfer auf die Flüchtigen und soll sie sogleich persönlich gestellt haben.

Noch immer mit dem Werkzeug bewaffnet gingen jedoch die Eindringlinge auf den 46-Jährigen los und trafen ihn mit dem Gerät am Kopf und im Gesicht. Um nun selbst zurück in seinen Wagen zu fliehen, drehte sich der Garagenbesitzer um und wurde noch einmal mit einem Hieb von hinten auf den Kopf getroffen.

Ein Eindringling konnte gefasst werden

Die Täter ergriffen daraufhin erneut die Flucht und die beiden Helfer konnten nur noch Polizei und Krankenwagen rufen. In der Nähe des Tatorts suchte jedoch einer der mutmaßlichen Täter selbst ärztliche Hilfe auf, da auch er sich während des Hergangs an der Schulter verletzt haben soll.

Ersten Ermittlungen zufolge bestehe ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen, sodass dem 28-Jährigen nun die vorläufige Festnahme ausgesprochen und er in den Zentralen Polizeigewahrsam gebracht wurde. Die Leipziger Polizei bittet um Mithilfe und fordert Zeugen auf sich an die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig zu wenden oder Hinweise telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 abzugeben.

Von LCL