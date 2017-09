Leipzig - . Bei einem Unfall mit zwei Motorrädern sind in Leipzig drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Mann hielt am Sonntag mit seiner Maschine an einer gelben Ampel, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 51-jährige Motorradfahrer hinter ihm habe das anscheinend zu spät bemerkt. Er touchierte die erste Maschine und stürzte. Beide Fahrer und die 49 Jahre alte Sozia des 53-Jährigen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Von LVZ