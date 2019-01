Leipzig

Eine 57-jährige Supermarktmitarbeiterin hat am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Waldzieststraße in Paunsdorf drei Jugendliche dabei ertappt, wie sie 21 Schachteln Schokolade stehlen wollten. Laut Polizei haben die Täter im Alter zwischen 12 und 15 Jahren Waren mit einem Gesamtwert von knapp 23 Euro aus der Auslage genommen und in einem Rucksack verwinden lassen. Ohne zu zahlen wollten sie anschließend das Geschäft verlassen.

Die 57-Jährige stellte daraufhin zwei der Jungen zur Rede und verlangte die Herausgabe der gestohlenen Ware. Sie informierte außerdem die Polizei, die die Identität der beiden Naschkatzen feststellte und sie ihren Eltern übergab. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen.

Von fbu