Leipzig

Drei Unbekannte haben am späten Samstagabend einen 31-Jährigen auf der Straße im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg überfallen. Sie erbeuteten einen zweistelligen Bargeldbetrag, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Die drei Personen sprachen den jungen Mann gegen 22.45 Uhr zunächst an. Anschließend zog einer der Täter einen pistolenähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe des Geldes. Seine Komplizen sicherten den Tatbereich, hieß es weiter.

Mit der Beute flüchteten die drei Räuber. Der 31-Jährige blieb unverletzt am Tatort zurück und informierte anschließend die Polizei.

Von RND/LVZonline