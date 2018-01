Drei Schwerverletzte bei Unfall an Ampel in Leipzig-Eutritzsch

Leipzig. Bei einem Unfall in Leipzig-Eutritzsch sind am Sonntag drei Autoinsassen verletzt worden. Ein 61-Jähriger soll gegen 11.20 Uhr an der Kreuzung Essener Straße/Delitzscher Straße stadtauswärts über die Ampel gefahren sein, als diese gerade auf Rot schaltete, so die Polizei. Er stieß auf der Kreuzung mit dem Wagen einer 61-Jährigen zusammen, die aus der Max-Liebermann-Straße kam und laut Zeugenaussagen Grün hatte.

Bei der Kollision verletzte sich die 95-jährige Beifahrerin der Frau schwer. Auch die Fahrerin und der Unfallverursacher mussten behandelt werden. Es entstanden 5000 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

anzi/nöß