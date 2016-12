Leipzig. Bei einem Unfall an der A14-Auffahrt Leipzig-Nord sind am ersten Weihnachtsfeiertag drei Autoinsassen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben überfuhr der Fahrer eines Audi auf der Louise-Otto-Peters-Allee (S1) gegen 10.25 Uhr eine rote Ampel und krachte frontal mit einem Honda zusammen. Dieser bog gerade von Norden kommend bei Grün nach links aus die A14 in Richtung Dresden ab.

Ein 60 Jahre alter Mann sowie zwei 54 und 46 Jahre alte Frauen wurden laut Rettungsleitstelle ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste eine eingeklemmte Person befreien. Nach Polizeiangaben wird gegen den Unfallverursacher nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Zur Höhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von nöß