Leipzig. Bei zwei Verkehrsunfällen am Samstag in der Messestadt sind drei Personen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte um 15.25 Uhr im Stadtteil Mölkau ein 84-jähriger, leicht alkoholisierter Senior rechts auf die Engelsdorfer Straße abbiegen. Dabei kam er von der Straße ab und stieß mit seinem Fahrzeug gegen ein Straßenschild und eine Ampel. Der 84-Jährige, bei dem später ein Blutalkoholwert von 1,06 Promille festgestellt wurde, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Um 21.30 Uhr wollte dann ein 21-Jähriger mit seinem Auto im Stadtteil Rückmarsdorf von der Rückmarsdorfer Straße kommend auf die Bundesstraße auffahren. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrtsregeln. Ein 18-Jähriger konnte mit seinem Fahrzeug nicht mehr bremsen, es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge das Auto des 21-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde.

Ein 42-Jähriger konnte dort mit seinem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und raste ebenfalls in die Unfallstelle. Der Unfallverursacher und der 42-Jährige wurden schwer verletzt. Der 18-Jährige, seine 16-jährige Beifahrerin und die 47-jährige Mitfahrerin des Fahrzeugs auf der Gegenfahrbahn kamen mit leichten Verletzungen davon, die ambulant behandelt wurden. Zu Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nichts bekannt.

