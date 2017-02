Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Leipziger Südvorstadt sind drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 22-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen 18 Uhr von der Richard-Lehmann-Straße links in die August-Bebel-Straße abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 59-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge auch Fahrzeugteile auf einen geparkten dritten Wagen geschleudert wurden. Die 22-Jährige Unfallverursacherin, ihr 34-jähriger Beifahrer und der 59-Jährige im anderen fahrzeug wurden in ein nahes Krankenhaus gebracht. Zum entstanden Schaden ist nichts bekannt.

Von mpu