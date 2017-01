Leipzig. Am Montagmorgen haben drei Unbekannte eine Spielothek in der Dresdner Straße in Reudnitz überfallen. Laut Polizei betraten die Vermummten das Gebäude kurz nach der Öffnung gegen 10 Uhr. Während einer die Eingangstür zuhielt, gingen die anderen Beiden zu einer 40-jährigen Angestellten. Einer der Unbekannten bedrohte die Frau mit einer Pistole und zwang sie, die Kasse – in der sich eine dreistellige Summe befand – zu übergeben. Der Tatverdächtige steckte diese in einen mitgebrachten hellen Stoffbeutel. Das Trio konnte mit der Beute entkommen, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Laut Personenbeschreibung ist der Täter mit der Pistole 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schlank. Er sprach Deutsch ohne Dialekt, trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Kopfbedeckung und Handschuhe.

Der zweite Verdächtige ist rund 1,75 Meter groß und schlank und trug ein dunkles Oberteil. Der dritte Komplize an der Eingangstür trug ebenfalls eine dunkle Bekleidung und Handschuhe.

