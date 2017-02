Leipzig. In Leipzig und Umgebung hat es am Montag und Dienstag insgesamt drei Unfälle zwischen Autos und Straßenbahnen gegeben. Die Polizei teilte mit, dass sich der erste Fall am Montagmittag in Schkeuditz ereignete. Die 48-jährige Autofahrerin missachtete beim Linksabbiegen auf eine Auffahrt eine rote Ampel und kollidierte mit der Tram, die in Richtung Leipzig fuhr. Dabei wurde die Autofahrerin schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. An Wagen und Straßenbahn entstand ein Schaden von etwa 7.500 Euro.

Am Montagnachmittag krachte es erneut in Leipzig-Schönau. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte von der Jenaer Straße auf den Schönauer Ring auffahren. Dabei übersah sie die querende Straßenbahn, die Vorfahrt hatte und es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin und ihr vierjähriger Sohn wurden schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Auch eine 76-jährige Straßenbahnpassagierin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von gut 5.000 Euro.

Am frühen Dienstagmorgen kam es dann in Leipzig-Neulindenau zur Kollision. Eine 51-jährige Autofahrerin bemerkte beim Linksabbiegen von der Lützner Straße in die Wiprechtstraße die hinter ihr in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn nicht. Der Tramfahrer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An Tram und Auto entstand insgesamt ein Schaden von circa 9.000 Euro.

pad