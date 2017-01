Leipzig. Die Bundespolizei hat am Montag in Leipzig einen Dreijährigen in Obhut genommen, der zuvor allein aus Berlin mit dem ICE in die Messestadt gefahren war. Eine Zugbegleiterin hatte den Jungen am Nachmittag im Zug entdeckt und die Behörden verständigt. Wie sich später herausstellte, gehört der Junge zu einer peruanischen Familie.

„Die Mutter des kleinen Jungen wollte am Hauptbahnhof in Berlin für sich und ihre vier Kinder eine Fahrkarte kaufen. Als sie sich am Fahrkartenschalter umdrehte, waren ihre vier Kinder verschwunden“, teilte die Bundespolizei mit. Zwei der Kinder konnten wenig später noch im Berliner Hauptbahnhof gefunden werden. Ein weiteres wurde am Haltepunkt am Berliner Südkreuz gefunden, so die Behörden.

Das vierte Kind war schon auf dem Weg nach Leipzig. „Die Bundespolizisten in Leipzig nahmen den Dreijährigen Ausreißer gegen 13:45 Uhr am Hauptbahnhof in ihre Obhut. Der kleine Junge, der nur spanisch und italienisch sprach, verriet keinem seinen Namen und schlief vor lauter Erschöpfung von der aufregenden Reise auf der Dienststelle ein“, heißt es weiter im Polizeibericht. Nachdem die Mutter ihr drittes Kind am Berliner Südkreuz abgeholt hatte, erschien sie um 16.50 Uhr auch am Leipziger Hauptbahnhof und konnte den Dreijährigen sichtlich erleichtert wieder in die Arme schließen.

Von mpu