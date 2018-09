Leipzig

Die Polizei Leipzig hat vor dem Hauptbahnhof einen 41-Jährigen gestellt, der am Wochenende zweimal Menschen um Wertsachen und Bargeld gebracht haben soll. In einem ersten Fall am Samstag gegen 23.30 Uhr habe er laut Polizei mit anderen Tätern einen 22-Jährigen und einen 21-Jährigen an der Rolltreppe am Willy-Brandt-Platz empfangen, sie nach Zigaretten gefragt und ihnen „Gras“ angeboten. Als die beiden jungen Männer aus der Region Eisleben ablehnten, wurden sie angerempelt und umarmt. Wenig später stellten sie fest, dass unter anderem ein Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld und ein Handy fehlten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter bereits verschwunden.

Die Beschreibung einer der Diebe passte zu einem Mann, auf den die Polizei nach Mitternacht ebenfalls von einer 25-Jährigen aufmerksam gemacht wurde. Auch sie war vor dem Hauptbahnhof von einer Männergruppe angerempelt und bestohlen worden. Sie verfolgte die Täter und konnte den Beamten so wohl den entscheidenden Hinweis geben. Der Verdächtige, gegen den wegen Diebstahls ermittelt wird, ist polizeibekannt. Die gestohlenen Wertgegenstände fand die Polizei bei ihm nicht mehr.

Von anzi