Leipzig

Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in Gohlis fanden Beamte ein Depot an möglicherweise gestohlenen Fahrradteilen. Wie Polizeisprecherin Maria Braunsdorf LVZ.de erklärte, wurde eine Streife am Morgen in die Schorlemmerstraße nach Leipzig-Gohlis gerufen. Anwohner hatten sich über Lärm beschwert. Vor Ort stellten die Beamten Licht und laute Geräusche in einer der Wohnungen fest. In dieser bemerkten sie einen polizeibekannten 26-Jährigen und mehrere Fahrräder. Als sie klingelten, ging das Licht aus und es wurde still.

Die Staatsanwaltschaft stellte eine Anordnung zur Wohnungsdurchsuchung aus. Nach erneutem, mehrmaligem Klingeln öffnete der Verdächtige schließlich die Tür. In der Wohnung wurden fünf Fahrräder, weitere Rahmen, Federgabeln und Kleinteile vorgefunden. in mindestens einem Fall war das Rad als gestohlen gemeldet, bei den anderen steht eine Überprüfung noch aus. In einer Dachkammer lagen weitere Teile.

Die Polizisten stießen überdies auf betäubungsmittelverdächtige Substanzen in kleinen Mengen – vermutlich Kokain, Crystal und Ecstasy. Drogen, Fahrräder und Fahrradteile wurden sichergestellt.

