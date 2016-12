Leipzig. Drei Ladendiebe sind am Mittwochnachmittag in einem Kleidungsgeschäft in der Leipziger Innenstadt gestellt worden. Die Polizei teilte mit, dass aufmerksame Kunden das verdächtige Verhalten der jungen Männer bemerkten. Nachdem sie den Laden betreten hatten, begaben sich zwei von ihnen direkt in eine Umkleidekabine. Der dritte griff offenbar wahllos Kleidungsstücke und reichte sie den anderen beiden durch den Vorhang.

Die Kunden informierten die Verkäuferinnen und diese wiederum die Mitarbeiter der Security. Diese postierten sich am Ausgang hinter den Kassen. Denn es handelt sich erst um einen Diebstahl, wenn der Dieb ohne zu bezahlen mit der Ware aus dem Laden geht.

Nach etwa einer Viertelstunde versuchten die Männer das Geschäft ohne zu zahlen zu verlassen. Die Sicherheitsmitarbeiter hielten sie auf und baten sie, mit nach hinten zu kommen. Auf dem Weg dorthin wurde einer der Männer ungehalten und aggressiv. Dabei kippte er einen der Beutel aus und wollte diesen dann wieder verschwinden lassen. Die Securitymänner sahen sich die Tasche genauer an – sie war für den Diebstahl mit Alufolie präpariert worden, damit die Diebstahlsicherung keinen Alarm auslöste. In der Tasche befanden sich außerdem mehrere Kleidungsstücke.

Die ertappten Diebe wurden ungehalten und griffen die zwei Sicherheitsleute an. Während der Rangelei mit Tritten und Faustschlagen konnte einer der drei Männer entkommen. Die hinzugerufene Polizei ergriff jedoch zwei der Diebe, einen 23- und einen 19-Jährigen. Sie wurden auf die Dienststelle gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der 23-Jährige bereits mehrere Straftaten in Sachsen-Anhalt begangen hatte. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

pad