Leipzig. Ein 28-Jähriger hat am Mittwochmorgen versucht, ein Tütchen Cannabis ins Leipziger Amtsgericht zu schmuggeln. Die Polizei teilte mit, dass ein Wachmann den deutlichen Geruch der Droge wahrnahm. Der 28-Jährige hatte dieses in einer Tüte Tabak in seinem Rucksack verstaut.

Die Droge wurde konfisziert. Der junge Mann muss sich nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

