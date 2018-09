Leipzig

Im Zuge der Ermittlungen gegen einen Messestädter hat die Polizei am Mittwoch acht verschiedenen Objekte in Leipzig durchsuchen lassen. Wie Staatsanwalt Jürgen Mörsfelder gegenüber LVZ.de erklärte, geht es in diesem Fall um ein Wirtschaftsdelikt. Neben den Räumlichkeiten des Beschuldigten waren auch Wohn- und Geschäftsräume von unbeteiligten Dritten von der Razzia betroffen, hieß es weiter.

Wie Tag24 berichtet, sollen sich am Mittwochmorgen schwer bewaffnete Polizeikräfte unter anderem zu einem Geschäftsaus in der Großen Fleischergasse, unmittelbar an der Brühspitze Zugang verschafft haben. In diesem Gebäude sind neben einer Bar und einem Restaurant auch verschiedene Büros untergebracht.

In diesem Gebäude an der Großen Fleischergasse sollen am Mittwoch Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Leipzig stattgefunden haben. Quelle: Dirk Knofe

Nähe Angaben zum Verfahren und zu den Ergebnissen der Durchsuchungen wollte die Staatsanwaltschaft bisher mit Verweis auf noch laufenden Ermittlungen nicht machen.

Von mpu