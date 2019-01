Leipzig

Im Leipziger Zentrum ist ein älteres Ehepaar am Dienstagabend laut Polizeiangaben ins Visier eines Räubers geraten. Der Mann hatte sich in einem Gebüsch am Wilhelm-Leuschner-Platz versteckt. Als der 76-Jährige mit seiner 68-jährigen Frau auf dem Weg zu einem unbefestigten Parkplatz war, sprang der Unbekannte aus dem Dickicht hervor und forderte das Portemonnaie des Mannes.

Das Opfer verweigerte jedoch den Befehl, weshalb sein Gegenüber drohte „Portemonnaie oder ich schieße!“ und eine Waffe auf den Senior richtete. Dieser zückte den aufgespannten Regenschirm, woraufhin es direkt knallte. Die Ehefrau lockte mit ihren Hilferufen zwei Zeugen an, sodass der Täter über den S-Bahnhof in Richtung Innenstadt flüchtete.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Das Ehepaar blieb unverletzt. Nachdem die Polizei gerufen wurde, munkelten die beiden Herrschaften, dass es sich eventuell um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben könnte. Der Tatort wurde abgesperrt und mit Hilfe der Feuerwehr komplett ausgeleuchtet. Auch ein Sprengstoffspürhund kam zum Einsatz, konnte jedoch keine Munitionsteile finden.

Die Polizeibeamten suchten erfolglos in unmittelbarer Umgebung nach dem Täter, bis gegen 20 Uhr die Kriminalpolizei übernahm und weiterführende Ermittlungen wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung einleitete.

Der Täter soll allen Angaben nach etwa 35 Jahre alt, 1,78 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat helle Haut und trug zur Tatzeit einen schwarzen bis dunkelblauen Anorak mit Kapuze über dem Kopf, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei Leipzig in der Dimitroffstraße 1 zu wenden oder unter der (0341) 96 64 66 66 anzurufen.

Von LCL