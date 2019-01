Eilenburg

Am 8. Januar hat ihn die Nachbarin zum letzten Mal gesehen. Seither ist Oliver Schneider (31) aus Eilenburg spurlos verschwunden. „Das ist nicht typisch für meinen Bruder“, sagt Cindy Schneider.

Familie startet Such-Aktion

Die 24-Jährige hat bereits die Polizei informiert, doch dort habe man ihr zunächst nicht helfen können, erzählt sie enttäuscht. An diesem Mittwoch ist sie nochmals zur Polizei. Derzeit werde geprüft, ob eine offizielle Vermisstenmeldung rausgeht.

Cindy Schneider hatte bereits in den vergangenen Tagen eigene Suchaktionen gestartet, rief bereits in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen an, um herauszufinden, ob dort ihr Bruder sei. Auch Feldwege suchte die Familie ab. Vergeblich. „Wir waren noch am 7. Januar zusammen einkaufen. Dann hat er sich mein Fahrrad ausgeliehen und wollte es am 8. Januar zurückbringen“, berichtet die junge Frau. Doch dazu kam es nicht. Auch einen Termin am 9. Januar im Eilenburger Jobcenter wegen der Ersteinrichtung seiner Wohnung nahm der 31-Jährige, der erst seit drei Wochen in Eilenburg lebt, davor in Bad Düben, nicht wahr.

Fahrrad im Gebüsch entdeckt

Die junge Frau hat zudem über die sozialen Netzwerke im Internet einen Aufruf gestartet. Der sei über 600 Mal geteilt worden, aber Hinweise gebe es keine, ist sie ratlos. „Niemand hat meinen Bruder gesehen. Wir alle, meine Mutter und Freunde, machen sich große Sorgen“, zumal das Fahrrad inzwischen gefunden wurde. „Es lag in einem Gebüsch am Rewe-Markt in Eilenburg“, erzählt sie. Und weil die Post aus seinem Briefkasten in der Eilenburger Windmühlenstraße nicht herausrausgenommen wurde, er demnach zwischenzeitlich gar nicht zu Hause war. Cindy Schneider kann sich das Verschwinden ihres Bruders nicht erklären. „Es hat sich nichts vorher angedeutet, alles war in Ordnung.“

Oliver Schneider, der einen Betreuer hat, trägt schwarze Adidas-Schuhe, ein Capi mit einem Symbol, helle Jeans, eine grau-grüne Jacke und einen camouflagefarbigen Rucksack. Wer ihn gesehen hat, kann sich an die Polizei wenden.

Von Nico Fliegner