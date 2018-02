Ein Mann bei Küchenbrand in Leipzig-Gohlis verletzt

Leipzig. Bei einem Wohnungsbrand in Leipzig-Gohlis ist am Freitagnachmittag ein Mensch verletzt worden. Nach Angaben der Leistelle der Feuerwehr musste der Mann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu dem Brand war es gegen 17 Uhr in der Corinthstraße gekommen. Die Feuerwehr musste die Flammen löschen.

Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei hieß, war wohl eine Herdplatte angelassen worden. Wegen des Brands ist die Wohnung demnach vorerst unbewohnbar. Zum Sachschaden gibt es noch keine Angaben.

luc