Leipzig. Ein unbekannter Täter ist zwischen Neujahr und Dienstag in eine Physiotherapiepraxis in der Riesaer Straße im Leipziger Stadtteil Paunsdorf eingebrochen und hat eine Spardose mit einem Euro gestohlen. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro. Um in die Räumlichkeiten der Praxis zu gelangen, hebelte der Täter mehrere Türen auf. Nun ermittelt die Polizei.

