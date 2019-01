Leipzig

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen gegen 3.20 zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in einem Keller in Grünau Am kleinen Feld gestellt. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Streife eine offenstehende Eingangstür eines Mehrfamilienhauses entdeckt, die den Beamten verdächtig vorkam. Bei einer genaueren Untersuchung des Eingangsbereichs lief ihnen ein Mann entgegen, der die Kellertreppe hinauf kam. Als er die Polizisten bemerkte, drehte er um, rief einem Komplizen etwas zu und ging anschließend zu einem E-Bike.

Ein Beamter trat daraufhin in den Hausflur und entdeckte am Treppenabsatz den bislang Unbekannten, der ein orangefarbenes Mountainbike aus dem Keller schob. Der Aufforderung hinauszukommen und sich auszuweisen, kam der Mann nicht nach. Er verschwand im Keller und verschloss den Durchgang mit Hilfe einer Feuerschutztür. In diesem Moment trat eine 41-jährige Hausbewohnerin zu dem Beamten und erklärte, dass das Mountainbike ihr gehören würde. Sie öffnete die Feuerschutztür und die Polizei durchsuchte die Räume nach dem Einbrecher.

Dieser war nicht mehr aufzufinden. Sein 36-jähriger Komplize hingegen konnte gestellt und identifiziert werden, sodass auch der geflohene Einbrecher nicht unbekannt blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von fbu