Leipzig

In der Nacht zum Dienstag haben zwei Mitarbeiter einer Securtityfirma mit Hilfe der Polizei zwei Einbrecher in einem Supermarkt in Leipzig-Leutzsch gefasst. Die beiden Männer waren in der Philipp-Reis-Straße gegen 1.30 Uhr in den Einkaufsmarkt eingedrungen und lösten dabei den Alarm aus, so die Polizei.

Die Einbrecher beschädigten Tiefkühlregale und entwendeten Lebensmittel, Handyzubehör und Spirituosen. Das Diebesgut versteckten sie anschließend in Taschen in einem nahegelegenen Gebüsch. Die 30 und 31 Jahre alten Täter kehrten in den Supermarkt zurück, um Tabakwaren zu stehlen. Dabei wurden sie von den Securitymitarbeiter gestellt, die auch die Polizei alarmiert hatten.

Die Beamten fanden bei den polizeibekannte Tätern Betäubungsmittel und leiteten weitere Maßnahmen ein. Die Höhe des Sach- und Stehlschaden muss noch ermittelt werden.

