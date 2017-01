Leipzig. Ein unbekannter Täter ist in die Wohnung eines 33-Jährigen in der Wurzener Straße im Stadtteil Volkmarsdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Mieter am Mittwochmorgen beim Heimkommen, dass die Tür der Wohnung nur einmal abgeschlossen und von außen beschädigt war. Beim Betreten der Wohnung bot sich dem Mann ein chaotischer Anblick.

Die Zimmer waren zum Teil leergeräumt. Diverse Möbelstücke fehlten, darunter Küchenmöbel, ein Glastisch, ein Kleiderschrank, eine Matratze, Figuren und Wandbilder. Im Wohnzimmer lag außerdem ein Unbekannter schlafend auf der Couch. Als der Mieter ihn weckte, beschwerte der Mann sich zunächst über die Störung. Erst als der 33-Jährige die Polizei rufen wollte, flüchtete er mit zwei Rucksäcken aus der Wohnung.

Im Bad fand der Bewohner mehrere benutzte Spritzen. Wie lange sich der Mann schon in der Wohnung aufhielt und ob er Komplizen hatte, ist unklar. Der Mieter war längere Zeit nicht in der Wohnung gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

koku