Leipzig

Wozu der Hunger treibt: Ein 34-jähriger Mann ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Wohnung in Leipzig-Schönefeld eingestiegen, um sich am Kühlschrank zu bedienen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Einbrecher um einen Arbeitslosen, der etwas zu essen suchte, als er ein geöffnetes Fenster entdeckte. So gelangte er in das Wohnzimmer der Parterre-Wohnung.

Dort schlief gerade die Tochter der Mieterin mit ihrem Mann und den drei Kinder, die zu Besuch waren und das Fenster wegen der Hitze geöffnet hatten. Der 34-jährige schlich sich an den Schlafenden vorbei in die Küche.

Die Tochter bemerkte den Einbrecher schließlich und schickte ihren Mann in die Küche. Der 32-Jährige stellte den Einbrecher, der nach einer kurzen Rangelei ohne weiteren Widerstand auf die Polizei wartete. Der 34-Jährige gab seine Tat zu. Die Staatsanwaltschaft berät derzeit über ihre weiteres Vorgehen.

thiko