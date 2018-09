Leipzig

Dreist gingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Einbrecher in der Dieskaustraße in Kleinzschocher vor: Mithilfe eines großen Wasserfasses transportierten sie ihre Beute ab. Die beiden Einbrecher stahlen nach Informationen der Polizei 800 bis 1000 Schachteln Zigaretten im Gesamtwert von etwa 6000 Euro aus einer Tankstelle. Die Türe hatten die beiden Männer mithilfe eines Gullydeckels zerstört, wie auf Bildern der Überwachungskamera zu erkennen ist. Die Männer entkamen. Nun ermittelt die Polizei wegen besonders schweren Diebstahls.

Von soa