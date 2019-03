Großpösna

Nicht mal als Schlossherr ist man vor Einbrüchen sicher: In das Herrenhaus Störmthal ist am Wochenende eingebrochen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ließen die Täter Veranstaltungstechnik mitgehen, verursachten aber mit einem Kurzschluss einen noch größeren Schaden.

Laut Polizei soll sich die Tat zwischen Samstagabend 18.30 Uhr und Montagfrüh 8 Uhr ereignet haben.

Der oder die Täter hätten mit Gewalt ein Fenster aufgebrochen, um in die Räume zu gelangen. „Es wurden Lautsprecher, Mischpult, Beleuchtungstechnik und Verstärker entwendet“, so die Polizei.

Zudem hätten die Täter auch Kabelstränge durchtrennt, die unter Strom standen, um Leitungen zu stehlen. „Es kam zum Kurzschluss, welcher einen Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe verursachte“, erläuterten die Beamten. Erst der hinzugerufene Elektriker habe den Strom abstellen können. 20 Meter Kabel seien entwendet worden, hieß es. Der Stehlschaden liegt insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich.

Das Schloss Störmthal ist in den vergangenen Jahren mühevoll saniert worden, steht unter Denkmalschutz.

Von -tv