Leipzig. Unbekannte haben am späten Montagnachmittag in einer Wohnung einer 77 Jahre alten Frau und eines 78 Jahre alten Mannes in Leipzig-Engelsdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter zwischen 17 und 18 Uhr über den Keller ein und durchsuchten alle Räume sowie das Mobiliar. Dabei entwendeten sie eine Münzsammlung, Schmuck, ein Handy, eine Digitalkamera und ein Nachtsichtgerät. Der Stehlschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt, der Sachschaden auf rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

luc