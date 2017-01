Leipzig. In der Silvesternacht haben Unbekannte in ein Geschäft in der Innenstadt eingebrochen. Eine Zeugin hörte laut Polizei um 5.55 Uhr eine Scheibe klirren und sah zwei Männer in der Nikolaistraße. Einer der beiden hatte ein Fenster eingeschlagen, der andere wartete in einem Durchgang. Später verschwanden die beiden in Richtung Hauptbahnhof.

Polizisten stellten später fest, dass die Einbrecher in dem Geschäft eine Vitrine eingeschlagen, eine weitere beschädigt und Schmuck gestohlen hatten. Der 54 Jahre alte Geschäftsführer bezifferte den Stehlschaden auf etwa 2000 Euro und den Sachschaden auf rund 3000 Euro. Eine kurzfristig eingeleitete Suche nach den Tätern war nicht erfolgreich. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an.

luc