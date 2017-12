Einbrecher stehlen Wertgegenstände, Weihnachtsgeschenke und Lebensmittel

Leipzig. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Haus in Pötzschau bei Leipzig eingebrochen und haben neben Weihnachtsgeschenken, Bargeld und Schmuck auch Schinken und Käse geklaut. Laut Polizei waren die Bewohner den ganzen Tag nicht zu Hause. Als das Paar am Abend nach Hause kam, entdeckte der Mann sofort, dass die Terrassentür aufgehebelt worden war. Auch alle Räume im Haus wurden durchsucht.

Die Diebe hatten es auf Wertgegenstände abgesehen: Sämtliche Weihnachtsgeschenke, Eintrittskarten für verschiedene Veranstaltungen und Gutscheine für Modegeschäfte wurden gestohlen. Auch ein dreistelliger Geldbetrag und Schmuck fehlten nach Angaben der Geschädigten. Doch auch Lebensmittel waren vor den Langfingern nicht sicher: Käse und Schinken fehlten ebenfalls.

Nun ermittelt die Polizei wegen Wohnungseinbruchdiebstahl.

dei