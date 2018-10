Leipzig

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Konditorei im Zentrum Leipzigs eingebrochen, indem er ein Fenster zum Gastraum des Cafés aufgehebelt hat. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchte er Schränke und Behälter im Geschäft in der Brüderstraße. Dann entwendete er „eine Vielzahl von Baumkuchen und Leipziger Lerchen“, so der Polizeibericht.

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes waren auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatten die Beamten informiert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Von th