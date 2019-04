Leipzig

Im Leipziger Kleingartenverein „ Paunsdorf 163 e.V.“ hat es in der Nacht zum Montag in mehreren Lauben gebrannt. Gegen 6 Uhr am Montagmorgen haben Pächter die Schadensfälle bei der Polizei angezeigt.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass Unbekannte die Lauben aufgebrochen und zunächst nach Wertgegenständen durchsucht haben. Anschließend begannen sie die Feuer zu legen. Neben den sechs Gartenhäuschen in den Anlagen I und II wollten die Täter anscheinend noch weitere Lauben anzünden, wie Spuren belegen.

Aktuell versucht die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand alle Geschädigten zu ermitteln und festzustellen, ob und wie viel die Einbrecher gestohlen haben. Außerdem suchen die Beamten nach Zeugen, die verdächtige Vorgänge in der betreffenden Nacht beobachtet haben. Hinweisgeber können sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 melden.

thiko