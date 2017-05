Leipzig. Ein Unbekannter ist am späten Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in der Augustenstraße in Reudnitz-Thonberg eingebrochen. Laut Polizei beobachtete ein 28-Jähriger, wie eine männliche Person gegen 18.10 Uhr „auffällig nervös vor einem Wohnhaus hin und her lief“. Der Täter warf mit einem Stein eine Scheibe ein und tat danach so, als ob er an der Tür klingeln würde. Einen Moment später kletterte aber über das eingeschlagene Fenster in die Wohnung.

Der Zeuge informierte umgehend die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen an der Wohnung eintraf. Der Täter sprang aus dem Badfenster und konnte flüchten. In der Wohnung hatte er bereits eine Reisetasche mit möglichem Diebesgut bereitgestellt. Der Inhaber war nicht vor Ort.

Laut Zeugenbeschreibung war der männliche Täter 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitagebart. Er trug ein helles Cap oder eine Mütze mit Schild, ein schwarz-rot-kariertes Holzfällerhemd, eine blaue Hose und eine Umhängetasche.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 oder unter der Telefonnummer (0341) 30 30 100 zu melden.

luc