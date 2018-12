Leipzig

Schock für die Familie von Konsum-Vorstand Dirk Thärichen (49): Einbrecher drangen in sein Reihenhaus ein, stahlen zwei Autos im Gesamtwert von rund 120 000 Euro. Doch am Ende half der ehemalige Leipziger Olympia-Manager, die Täter zu fassen.

Es war mitten in der Nacht, als die Männer ins Erdgeschoss des Hauses eindrangen, während die Familie oben schlief. „Die haben offenbar alles ausspioniert, wussten ganz genau, dass wir zwei Autos haben und wo diese stehen“, so Thärichen am Montag gegenüber der LVZ. Neben den zwei Autoschlüsseln stahlen sie auch das Portmonee von Thärichens Frau. Noch in der Nacht nutzte einer der Einbrecher die erbeutete Geldkarte, um Bares abzuheben, teilte die Polizei später mit.

Ortung nicht blockiert

Erst am nächsten Morgen merkte die Familie, dass die Autos verschwunden waren. Thärichen prüfte eine App, die ihm den Standort seines Volvo XC 90 verriet. „Ich war erstaunt, dass es überhaupt noch funktionierte“, sagte er. Denn bei dem VW Touran war es den Autoknackern gelungen, diese Ortungsfunktion zu blockieren.

Immerhin hatte die Ermittler damit die Spur zu wenigstens einem der erbeuteten Wagen. Zivile Einsatzkräfte der Kripo und der Fahndung nahmen die Suche nach dem Volvo auf, der zuletzt im nordsächsischen Bad Düben geortet worden war. In einer Sackgasse der Kurstadt kamen die Diebe nicht weiter. Beamte nahmen drei Männer vorläufig fest, es handelte sich um Deutsche (36, 38, 38). Nach Angaben der Polizei waren sie derart überrascht, dass sie keinerlei Widerstand leisteten. Bei ihnen wurden Schlüssel und andere Gegenstände gefunden, die eindeutig von dem Einbruch in Leipzig stammten.

Auch Thärichens VW, der zwischenzeitlich vom Radar verschwunden war, tauchte wieder auf, nachdem Polizeikräfte auch die weitere Umgebung Bad Dübens unter die Lupe genommen hatten. In dem Wagen saßen ein Russe (31) und ein Ukrainer (43), die wie ihre Komplizen vom präzisen Zugriff der Polizei auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Alle gefassten Tatverdächtigen sind nach Behördenangaben bereits polizeibekannt.

Haft für zwei Tatverdächtige

Zwei von ihnen – ein 38-jähriger Deutscher und der Russe – kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig in Untersuchungshaft, sitzen nun in der hiesigen Justizvollzugsanstalt. Unterdessen prüft die Kriminalpolizei, ob auf das Konto der festgenommenen Tatverdächtigen noch weitere bislang ungeklärte Einbrüche in Einfamilienhäusern in Leipzig und der näheren Umgebung gehen.

Für Dirk Thärichen und seine Familie ist der Fall noch nicht so ganz abgehakt. Zwar sind an den Autos keine größeren Schäden entstanden. Doch das Gefühl, dass Fremde im eigenen Zuhause waren, ist mehr als unangenehm. „Es war ein absoluter Schock“, so der Konsum-Chef, „und ganz schlimm, dass man so in die Privatsphäre von Menschen eindringt.“

Von Frank Döring