Leipzig

Ein unbekannter Täter hat sich am Mittwoch zwischen 7.30 und 10 Uhr gewaltsam Zutritt in den hinteren Bereich einer Praxis in der Permoserstraße im Stadtteil Schönefeld verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendete er aus einem Umkleideraum eine Handtasche, die einer 35-Jährigen gehörte.

In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände, eine Geldbörse mit einem mittleren zweistelligen Geldbetrag, Geld- und Kreditkarten sowie mehrere Schlüssel und ein Autoschlüssel. Die Geschädigte bemerkte bei der Suche nach ihrem Eigentum außerdem, dass der unbekannte Täter ihr Fahrzeug aus der Poserstraße mit dem amtlichen Kennzeichen L-NB-454 gestohlen hatte.

Die Polizei stellte bei Ermittlungen vor Ort zudem fest, dass auf der gleichen Etage versucht wurde, eine weitere Tür aufzuhebeln, was aber misslang.

Von fbu