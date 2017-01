Leipzig. Am Mittwoch haben Unbekannte eine Reihe von Wohnungseinbrüchen in Leipzig, Markleeberg und Engelsdorf verübt. Wie das Führungs- und Lagezentrum mitteilte, entwendeten die Täter Beute im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Am höchsten war demnach der Schaden in Leipzig-Schönefeld, wo Einbrecher in einer Wohnung Schmuck, Dokumente und Bargeld stahlen. Der Schaden betrug dort rund 28.000 Euro.

Auch in Anger-Crottendorf schlugen unbekannte Täter zu, nachdem sie eine Wohnungstür aufgehebelt hatten. Ihre Beute dort: Unterhaltungselektronik im Wert von etwa 5.500 Euro. In Plagwitz wurde eine Wohnung durchsucht, ob dort etwas gestohlen wurde, ist aber noch unklar.

In Engelsdorf standen zwei Einfamilienhäuser im Visier von Einbrechern: Dort wurde jeweils Schmuck und Bargeld in Höhe von 5500 Euro beziehungsweise 1300 Euro entwendet. Auch in Markkleeberg waren Diebe unterwegs. Aus einem Einfamilienhaus stahlen sie Bargeld im hohen dreistelligen Bereich, bei einem zweiten Gebäude blieb es beim Einbruchsversuch. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

luc