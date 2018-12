Im Fall des wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten Thomas K., ehemaliger Junioren-Bundestrainer am Stützpunkt in Markkleeberg, erging am Mittwochmorgen ein Freispruch am Amtsgericht in Borna. In der Aussage der Hauptzeugin seien zu viele Ungereimtheiten gewesen, so das Schöffengericht.