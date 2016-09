Leipzig. Ein 32-Jähriger hat versucht in einem Lokal in Eutritzsch die Zeche zu prellen und gleich zwei Anzeigen bekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Sonntagabend in einem Restaurant in der Coppistraße essen. Als die Angestellten das Lokal schließen wollten und den Mann aufforderten zu zahlen, rannte er davon. Einer der Angestellten konnte den Mann aber einholen.

Die in der Zwischenzeit gerufene Polizei stellte die Personalien des Mannes fest. Bei dessen Untersuchung fanden die Beamten ein Tütchen mit einer weißen kristallinen Substanz, was zu einer weiteren Anzeige führte. Der 32-Jährige zeigte schließlich Reue und versprach die Rechnung in Höhe von 27 Euro zu begleichen. Solange ließ er sein Handy als Pfand da.

koku