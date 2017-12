Eisdiele in Leipzig-Großzschocher und Gartenhaus in Volkmarsdorf niedergebrannt

Leipzig. Die Leipziger Feuerwehr war am Sonntagabend gleich zweimal wegen vermeintlicher Brandstiftung im Einsatz. Gegen 20.30 Uhr wurden die Kameraden zunächst nach Großzschocher gerufen. Dort stand im Lauerschen Weg eine Eisdiele komplett in Flammen. Nach Angaben des Eigentümers wurden Eismaschinen und Kühlschränke zerstört. Weil in dem Gebäude bereits seit November kein Strom mehr angeschlossen sei, geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Gartenhaus vollständig zerstört

Mutwillige Zerstörung vermuten die Beamten auch als Ursache für den Brand eines Gartenhauses in Volkmarsdorf. Ein Pärchen hatte gegen 22 Uhr in der Umgebung der Kleingartenanlage Leipzig-Sellerhausen zwei bisher unbekannte Personen beobachtet, die aus einem Gebüsch gekrochen kamen. Einer von beiden habe laut Zeugenaussage beim Weglaufen per Telefon die Feuerwehr über den Brand in der Anlage informiert. Die Kameraden rückten daraufhin mit zwei Löschzügen aus, jedoch fiel das Gartenhäuschen den Flammen vollständig zum Opfer. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer Angaben zum Brand in Volkmarsdorf machen kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 6666 zu melden.

Von anzi