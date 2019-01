Leipzig

In der Silvesternacht haben Unbekannte in der Leipziger Eisenbahnstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr in Höhe des Rabets, wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei hieß. Die Zigaretten seien gestohlen worden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Die Beamten ermitteln wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Diebstahls.

Wenig später seien Unbekannte ebenfalls auf der Eisenbahnstraße in einen Lottoladen eingebrochen. Die Täter hätten gegen Mitternacht die Scheiben des Geschäfts zerstört und den Laden anschließend leergeräumt, so die Polizei. Was genau fehlt, sei bisher nicht bekannt.

Haltestelle in Paunsdorf zerstört

In Leipzig-Paunsdorf sind zudem die Scheiben der Straßenbahnhaltestelle „Am Vorwerk“ zerstört worden. Unbekannte entglasten gegen 1 Uhr das Wartehäuschen. Polizeiangaben zufolge ermitteln die Beamten wegen Sachbeschädigung. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.

Am Morgen hätten zudem mehrere Bürger Beschädigungen gemeldet, hieß es aus dem Führungs- und Lagezentrum. Dabei handele es sich vor allem um Autos und Fensterscheiben. Größere Vorfälle seien aus den Morgenstunden aber nicht bekannt. Gegen Mitternacht hatten Unbekannte im Leipziger Westen Barrikaden errichtet, spitze Gegenstände auf die Karl-Heine-Straße geworfen und die Außenstelle des Bundesgerichtshofs ( BGH) angegriffen.

Von jhz