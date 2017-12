Elf Jahre Haft für Entführung eines Mädchens in Leipzig gefordert

Leipzig. Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung eines Mädchens in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft elf Jahre Haft für einen 36-Jährigen gefordert. Der Verteidiger des Angeklagten plädierte am Dienstag in der nichtöffentlichen Verhandlung auf maximal sechs Jahre und elf Monate, wie ein Sprecher des Landgerichts Leipzig sagte.

Der 36-jährige Frank L. ist angeklagt, im Juni eine Zwölfjährige in einem präparierten Transporter mit abgeklebten Scheiben verschleppt zu haben. Das Mädchen konnte mit seinem Handy einen Notruf absetzen. Daraufhin machte die Polizei das Fahrzeug ausfindig, stoppte es in Sachsen-Anhalt und befreite das Kind.

Wie der Gerichtssprecher sagte, hat der Mann im Prozess ein Geständnis abgelegt. Damit habe er eine Aussage des Opfers und dessen Eltern vor Gericht überflüssig gemacht. Das Urteil soll am Mittwoch gesprochen werden. Zum Schutz des Opfers war die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen worden.

LVZ