Leipzig

Ein elfjähriger Junge ist in Leipzig von einem Auto erfasst worden. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in Reudnitz-Thonberg, teilte die Polizei jetzt mit.

Ein 42-jähriger Mann war mit seinem Audi A6 auf der Holsteinstraße unterwegs und bog nach links auf die Lipsiusstraße ab. Dabei erfasste er den Jungen, der gerade die Straße überqueren wollte. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt, so die Polizei.

Der Elfjährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von lyn