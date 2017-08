Entführung einer zwölfjährigen Leipzigerin: Anklage gegen 36-Jährigen erhoben

Leipzig/Lützen. Gegen den mutmaßlichen Entführer einer Zwölfjährigen aus Leipzig ist inzwischen Anklage erhoben worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte, werde dem 36-Jährigen ein Sexualdelikt, Freiheitsberaubung und Körperverletzung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht dem Mann eine langjährige Haftstrafe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 36-Jährige das Kind am Nachmittag des 7. Juni auf dem Heimweg von der Schule im Stadtteil Grünau in seine Gewalt gebracht haben. Bereits Tage zuvor hatte dafür einen Transporter gemietet und diesen präpariert. Das Mädchen konnte allerdings aus dem Fahrzeug heraus einen Notruf an die Polizei absetzen. Die Beamten konnten den Anruf bis in den Ortsteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf zurückzuverfolgen

Die Behörden leiteten eine Großfahndung ein, ließen Straßen absperren, Autobahnen und Bundesstraßen kontrollieren. Mehr als drei Stunden später konnten Spezialeinsatzkräfte den Wagen des 36-Jährigen in der Nähe von Lützen stoppen und die Zwölfjährige befreien.

Zu den genauen Umständen und zum Ablauf der Tat machen die Behörden aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit des jungen Opfers keine Angaben. Der 36-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Beamten gehen wohl davon aus, dass der Mann allein und ohne Komplizen gehandelt habe. (mit dpa)

