Entscheidender Hinweis: Augenzeuge verfolgt Auto-Einbrecher auf ihrem Streifzug

Leipzig. In der Nacht zum Mittwoch ist ein 32-jähriger Mann Augenzeuge von zwei Autoeinbrüchen geworden: Er beobachtete, wie zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren zunächst ein Fahrzeug auf der Bergstraße aufbrauchen und sich anschließend an einem Wagen auf der Kohlgartenstraße zu schaffen machten.

Laut Polizei verfolgte der Zeuge die beiden Täter bis in die Ludwig-Erhard-Straße. Unterdessen verständigte er die Beamten, die die beiden Einbrecher schließlich an der dortigen Tankstelle festnehmen konnten.

In den Rucksäcken der beiden Männer konnten sie Einbruchswerkzeuge sicherstellen. Dennoch bestritten die beiden mutmaßlichen Täter, in die Fahrzeuge eingebrochen zu sein. Sie wurden für weitere Ermittlungen auf ein Polizeirevier gebracht. Auch an den Autos wurden Untersuchungen eingeleitet.

vm