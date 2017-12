Ermittler schildern Stückelmorde an zwei Frauen in Leipzig

Leipzig. Im Prozess um den Stückelmord an zwei Frauen in Leipzig haben am Montag drei Polizeiermittler vor dem Landgericht ausgesagt und dabei grausige Details des Falls offengelegt. Umwickelt mit Maschendraht und beschwert mit Steinen sowie einem Fahrradständer soll der Angeklagte Dovchin D. die Leichenteile von Maria D. (43) im Elsterbecken versenkt haben. Den Körper der Portugiesin habe er zuvor mit einem Winkelschleifer zerteilt, der auch in seiner Wohnung gefunden wurde, berichtete ein Kripo-Beamter als Zeuge am zweiten Prozesstag.

Der Torso mit Kopf von Maria D. war im April 2016 von Passanten unterhalb der Landauer Brücke gefunden worden. Wie ein Polizist schilderte, sei der Leichnam grausig zugerichtet gewesen. Teilweise hätte der Täter Organe entnommen, möglicherweise um Spuren zu verwischen. Der 38-jährige Angeklagte verfolgte die Aussagen ohne jede Regung. Ihm wird zweifacher Mord und Störung der Totenruhe zur Last gelegt. Im Prozess will er sich in der kommenden Woche äußern - dann aber nur zu seiner Biografie.

Kopf im Keller vergraben

Den Körper des zweiten Opfers Anja B. (40) aus Grünau soll Dovchin D. mit einer Säge zerteilt haben. Den Kopf sowie Hände und Füße vergrub er anschließend im Keller Nummer 13 des Mehrfamilienhauses in der Demmeringstraße, wo der gebürtige Mongole bis zu seiner Festnahme im Februar wohnte. Die verscharrten Leichenteile fanden die Ermittler eingewickelt in eine Plastiktüte. Der Konstruktionsmechaniker soll dafür die Bodensteine im Keller entfernt und das Erdreich zum Vergraben ausgehoben haben, bevor er alles wieder verschloss.

Der Torso von Anja B. wurde im Keller eines Nebengebäudes des verfallenen Apostelhauses in Lindenau gefunden. „Er war als Paket verpackt und verschnürt“, schilderte ein Ermittler. Der Treppenzugang zum Leichenversteck sei mit einer schweren Metallplatte abgedeckt und mit Steinen "wie zugemauert" gewesen.

Die beiden Opfer Maria D. (links) und Anja B. Quelle: Polizei

Verriet den Mörder ein letztes Telefonat?

Nach seiner Festnahme hatte D. die Beamten zu den Fundorten geführt und die beiden Morde gestanden. Als die Kripo mit einem Durchsuchungsbeschluss vor seiner Wohnung stand, „wusste er, dass es vorbei ist“, so ein Beamter. Die Ermittler waren D. auf die Schliche gekommen, weil er ebenso wie Anja B. in der Bar 55 am Lindenauer Markt verkehrte. Vor ihrem Verschwinden am 29. November 2016 soll es einen letzten telefonischen Kontakt zwischen der Frau und dem Angeklagten gegeben haben. Noch in der selben Nacht soll D. sie in seinem Bett mit bloßen Händen erwürgt haben. Das Motiv könnte laut Anklageschrift eine sexuelle Zurückweisung gewesen sein.

Am Nachmittag sollen zwei Angehörige von Anja B. vor Gericht aussagen. Um sie nicht noch weiter psychisch zu belasten, werden die Mutter und Halbschwester des Opfers auf Antrag der Nebenklage per Videokonferenz aus einem anderen Raum zugeschaltet.

Von Robert Nößler