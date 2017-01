Leipzig. Die Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Linken-Landtagsabgeordneten Marco Böhme in Zusammenhang mit einer Blockade gegen den Legida-Aufzug am 21. September 2015. Das bestätigte Behörden-Sprecherin Jana Friedrich am Freitag gegenüber LVZ.de. Dem Politiker wird vorgeworfen, dass er gegen Paragraf 22 des Sächsischen Versammlungsgesetzes verstoßen habe.

Danach dürfen legale Versammlungen nicht vereitelt oder durch Gewalt verhindert werden. In Sachsen drohen andernfalls eine Geldstrafe und schlimmstenfalls Freiheitsentzug bis zu zwei Jahren. Die Gegendemo-Blockade am Leipziger Brühl sorgte vor fast eineinhalb Jahren dafür, dass die Polizei die Route von Legida an jenem Abend auf 550 Meter verkürzte. Die Lage blieb friedlich.

Zur Anklage gegen Böhme kann es kommen, wenn der Landtag die Immunität des Abgeordneten aufhebt. „Das wurde jetzt schon im Ausschuss beschlossen“, bestätigte Böhme auf Anfrage. Danach erfolge eine Empfehlung ans Plenum. Böhme sieht die Entscheidung dort in zwei Wochen lediglich als Formsache. Er will auch keinen Widerspruch einlegen, vor allem, weil er erwartet, dass das Verfahren ohnehin eingestellt wird. Denn der Linken-Politiker ist sich sicher, dass hier eher ein Missverständnis vorliegt.

„Wollte mir ein Bild machen“

Am Abend des 21. September 2015 war Böhme im Leipziger Demo-Geschehen unterwegs, bewegte sich nach eigener Schilderung zwischen verschiedenen Punkten. Als Abgeordneter habe er sich den Legida-Aufzug ebenso angesehen wie die Proteste, „um mir ein Bild zu machen“. Böhme erinnert sich, wie er den Brühl ansteuerte und auf die Sitzblockade traf. „Dass ich mich in einer verbotenen Versammlung befand, war mir nicht klar“, sagt er am Freitag gegenüber LVZ.de. Ein Polizist habe damals ihn aufgefordert, beiseite zu treten, „und dann habe ich mich in eine Lücke hinter einen Polizeiwagen gestellt“, sagt er.

Fotos, die der Landtagsabgeordnete von der Situation gemacht hat, und die er via Twitter veröffentlichte, sollen ihn dann bei den Behörden in Schwierigkeiten gebracht haben. 200 Seiten Aufzeichnungen zu den Ermittlungen habe man ihm vorgelegt. „Da fragt man sich schon, hat die Staatsanwaltschaft dafür Zeit?“, wundert sich Böhme.

Ob Böhme nun weiteres Ungemach droht, ist offen. Nach der Aufhebung der Immunität werde geprüft, ob Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt werde, heißt es aus der Staatsanwaltschaft weiter. Wie die Behörde auf Anfrage bestätigt, gebe es aktuell keine weiteren Ermittlungsverfahren gegen Blockade-Teilnehmer des 21. September. Die Ermittler konnten keine weiteren Personen namentlich feststellen. Ein Verfahren gegen Unbekannt sei eingestellt worden.

Von Evelyn ter Vehn