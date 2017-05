Leipzig. Unbekannte haben im Leipziger Ortsteil Miltitz ein parkendes Auto in Brand gesetzt. Die Flammen griffen am Mittwochabend auf einen zweiten daneben abgestellten Wagen über, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zur Schadenshöhe lagen zunächst noch keine Angaben vor.

Bereits in der Nacht zum Montag war ein parkendes Auto in Miltitz angezündet worden. Ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt, muss nach Angaben der Polizei noch überprüft werden.

Von LVZ