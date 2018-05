Leipzig

In der Löhrstraße im Leipziger Zentrum-Nord ist am Mittwochmorgen eine Radfahrerin von einem Auto erfasst worden. Die 22-Jährige musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein 52-jähriger Autofahrer hatte der Frau gegen 9.10 Uhr an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Er war in südliche Richtung unterwegs. Woher die Frau kam, teilte die Polizei nicht mit. An Auto und Rad entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Erst am Wochenende waren ein 80-jähriger Radfahrer in der Torgauer Straße und eine 47-jährige Radfahrerin in der Jahnallee von Straßenbahnen erfasst und schwer verletzt worden. Am Montag musste eine 27-Jährige nach einem Unfall mit einem Auto in Altlindenau ins Krankenhaus eingeliefert werden. Anfang des Monates erfasste ein Lastwagen am Wilhelm-Leuschner-Platz eine 16-Jährige. Sie starb an ihren schweren Verletzungen.

Von nöß